Послов России и Украины пригласят в МИД Белоруссии

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины из-за ситуации с задержанием в республике 32 граждан России. Об этом сообщил в среду госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ.

"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, - сказал Равков. - Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу".