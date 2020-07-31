Послов России и Украины пригласят в МИД Белоруссии
20:15 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины из-за ситуации с задержанием в республике 32 граждан России. Об этом сообщил в среду госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков в эфире телеканала СТВ.
"Задачи в том числе касаются работы министерства иностранных дел по отправке запросов и приглашению послов и Российской Федерации, и Украины для тех или иных пояснений и обсуждения соответствующих вопросов, - сказал Равков. - Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих людей, около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу".
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