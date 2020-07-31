Директор ВОЗ по ЧС: COVID-19 еще долго будет жечь наше общество...
22:10 29.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа (COVID-19). С таким прогнозом выступил в среду директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопросы пользователей соцсетей. Его брифинг транслировался на странице ВОЗ в "Твиттере".
Как подчеркнул Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета. "Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше", - сказал он. "Каким бы ни было это число, мы не близки к нему", - добавил специалист. "Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого [уровня иммунитета]", - подчеркнул он.
Как пояснил Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, "в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью". "Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. <...> И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей", - сказал директор.
Он обратил внимание на тот факт, ч
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