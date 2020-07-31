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Меры Вашингтона против "Северного потока-2" требуют от Европы политического ответа - глава австрийской компании

07:20 30.07.2020 Источник: Интерфакс

Европа должна дать политический ответ на намерения США ввести санкции в отношении европейских компаний, принимающих участие в строительстве газопровода "Северный поток-2", заявил генеральный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В любом случае как европейская компания мы ожидаем, что политики обеспечат привлекательность Европы для инвесторов... Мы должны убедить инвестировать в Европу. Вообще было бы хорошо прояснить этот вопрос, хотя было бы даже лучше, если бы на эти вопросы ответили политики", - сказал он на совещании в Вене.

В конечном счете речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, отметил Зееле.

Обе палаты американского Конгресс приняли свои варианты очередного военного бюджета страны. В них предусматриваются санкции против компаний, которые принимают участие строительстве "Северного потока-2".

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