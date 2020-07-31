Постпред РФ в Вене: ФРГ только выиграет от вывода американских военных
08:00 30.07.2020 Источник: Газета.Ru
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Германия, вероятно, выиграет из-за вывода контингента США из страны. Об этом он пишет у себя в Twitter.
«Некоторые наблюдатели трактуют вывод 12 тыс. американских военнослужащих из Германии как «наказание» Берлина. Почему? Германия не находится под угрозой. Таким образом, безопасность не будет затронута. Политически Германия, вероятно, выиграет от этого», — написал Ульянов.
Он добавил, что вывод армии США может затронуть лишь сообщества, проживающие вблизи американских баз.
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