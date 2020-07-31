Жители ДНР подали порядка 142 000 заявлений на получение гражданства РФ в упрощенном порядке – МВД

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Жители Донецкой Народной Республики подали около 142 000 комплектов документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом 29 июля ДАН сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел ДНР.

«От жителей Донецкой Народной Республики в органы и подразделения миграционной службы ДНР поступило 141 728 заявлений на получение паспорта Российской Федерации. Принято решений по гражданству — 121 844», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент 115 142 жителей Республики уже получили российские паспорта.

Выезд жителей ДНР в РФ для получения российского гражданства в упрощенном порядке был приостановлен 13 апреля в связи с угрозой распространения COVID-19. Позже отдельным указом Главы Республики Дениса Пушилина данные ограничения были сняты. Поездки в Ростовскую область возобновлены 2 июля, в первую группу вошло около 1000 человек.