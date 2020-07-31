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НОВОСТИ

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 30 июля

08:18 30.07.2020 Источник: Lenta.ru

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 30 июля превысило 16,9 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 16 978 206 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 225 тысяч. За весь период пандемии скончались 667 011 инфицированных, более 9,9 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (число зараженных превысило 4,4 миллиона). На второй строчке находится Бразилия (около 2,5 миллиона человек), Индия (около 1,5 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (828 тысяч) закрепилась на четвертой позиции, опережая ЮАР (471 тысяча). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 150 713 человек. Также высокая смертность зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: там показатель превышает десять процентов.

В России за последние сутки выявлено 5475 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 828 990 случаев заражения коронавирусом. Из них более 620 тысяч пациентов выздоровели, 13 673 человека скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 27,3 миллиона тестов на коронавирус. Ранее, в июне, ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

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