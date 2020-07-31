Дегтярев: в Хабаровском крае находятся иностранные провокаторы

08:26 Источник: Газета.Ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе действуют иностранные провокаторы. Об этом он заявил в интервью генпродюсеру RTVi Сергею Шнурову.

«Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», — сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Экс-губернатор Сергей Фургал был снят с поста «в связи с утратой доверия».