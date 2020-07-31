Минобороны РФ требует с главного военного застройщика 106 млн рублей
08:40 30.07.2020 Источник: REGNUM
Если арбитраж Москвы удовлетворит четыре иска Минобороны России к АО «Главное управление обустройства войск», то долги последнего вырастут сразу на 106,5 млн рублей. Претензии к главному военному застройщику суд рассмотрит в августе, сентябре и октябре 2020 года. Все иски поданы в один день — в конце июля, передаёт ИА REGNUM.
Претензии на 20 969 365,04 рубля судья Сорокин рассмотрит 20 августа 2020 года. На 3 сентября судьёй Акименко назначено слушание по делу «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 617 187 375 232 554 134 142 976 в размере 24 329 676 руб. 79 копеек», на 8 октября — о взыскании 12 415 311,04 рубля и на 21 октября — о взыскании 48 995 113,58 рубля.
Напомним, АО «Главное управление обустройства войск», которое имеет строительные подряды во всех военных округах РФ, на сегодня — фигурант не до конца рассмотренного дела о банкротстве. Претензии к компании, подконтрольной военному ведомству, имеют кредиторы из числа коммерческих фирм. Также в июле свыше 802 млн рублей с АО взыскал «Московский областной банк».
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