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НОВОСТИ

Профсоюзы предложили в разы увеличить пособия по безработице

09:00 30.07.2020 Источник: Известия

Пособие по безработице должно составлять как минимум прожиточный минимум в регионе, а максимальная выплата — достигать средней зарплаты. Такую позицию сформулировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Письмо, с которым ознакомились «Известия», организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. По расчетам «Известий», если идею профсоюзов поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12–51 тыс. рублей в среднем по стране.

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату.

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