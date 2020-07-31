Границы ЕС не откроются для россиян до конца лета

08:48 Источник: РОСБАЛТ

До конца августа в Евросоюзе не планируют снимать ограничения на въезд для граждан ряда стран из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Как сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар, заболеваемость в России по-прежнему оценивается как высокая.