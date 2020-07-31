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НОВОСТИ

Бразилия открывает международное авиасообщение несмотря на пандемию

09:05 30.07.2020 Источник: Эхо Москвы

Власти Бразилии открывают международное авиасообщение, несмотря на рекордное количество новых случаев COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, за последние сутки выявлено почти 70 тысяч новых случаев заражения и 1,5 тысячи летальных исходов.  Эхо Москвы

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