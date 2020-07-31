Часть госпомощи на детей могла пойти на погашение микрозаймов - исследование
09:20 30.07.2020 Источник: РБК
Выплаты пособий на детей от трех до 16 лет по 10 тыс. руб., которые президент Владимир Путин предложил в качестве поддержки в условиях кризиса и пандемии, положительно сказались на возврате микрозаймов, следует из данных платежного сервиса CloudPayments (есть у РБК). Аналитики компании изучили обороты 133 микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают и принимают ссуды дистанционно.
По статистике CloudРayments, с апреля, когда в России был введен режим самоизоляции, объем погашений онлайн-займов резко снизился. Число переводов в МФО начало расти только со второй недели июня, после того как в начале месяца россияне стали получать единовременные пособия на детей. CloudРayments также зафиксировал всплески возвратов микрозаймов в конкретные даты, когда госпомощь поступала большому числу россиян. Эту тенденцию подтвердили в ГК Eqvanta (бренды «Быстроденьги» и «Турбозайм»), МФК «Лайм-Займ» и МФК «Займер», которые входят в топ-10 на российском рынке.
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