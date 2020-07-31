Членов Палаты представителей США заставили носить маски в Конгрессе
09:32 30.07.2020 Источник: Газета.Ru
Начиная с 30 июля ношение масок для членов Палаты представителей, а также их помощников станет обязательным при посещении Конгресса. Об этом заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, передает CNN. «Члены (Палаты представителей. — прим. «Газеты.Ru») и сотрудники будут обязаны надевать маску во время нахождения в здании», — сообщила Пелоси.
Отмечается, что во время выступлений законодателям будет разрешено снимать маски.
Решение сделать ношение масок обязательным принято на фоне того, то у конгрессмена Луи Гомерта 29 июля был выявлен коронавирус. Газета.Ru
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