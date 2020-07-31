В России из-за коронавируса застряли около тысячи суррогатных детей - The Guardian
08:55 30.07.2020 Источник: РОСБАЛТ
В России остаются около 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей, которых невозможно вывезти из страны из-за закрытых границ, пишет газета The Guardian по результатам собственного расследования.
Из-за пандемии коронавируса границы остаются закрытыми. Поэтому дети, родившиеся в феврале и позднее, находятся на попечении нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах, пишет издание. Отмечается, что обычно детей, которых родили суррогатные матери, передают родителям через несколько дней после рождения. Однако из-за пандемии это оказалось невозможно.
Издание ссылается на слова зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирины Киркоры, по данным которой, с февраля 2020 года в России у суррогатных матерей родились дети 180 китайских семей. Кроме того, детей, родившихся в РФ, ждут их семьи в Сингапуре, Франции, Аргентине, Австралии и на Филиппинах.
По оценкам Киркоры, речь идет примерно об 1 тыс. детей.
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