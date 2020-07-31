До минимума снизилась доля одобренных кредитов зарплатным клиентам
10:05 30.07.2020 Источник: Известия
В июне банки отклонили две трети заявок на потребкредиты от зарплатных клиентов. Это минимальный показатель с начала пандемии. Если в марте было принято 44,8% положительных решений, то в апреле — 39,7%, в мае — 38,3%, а в июне — 36,1%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которым ознакомились «Известия».
При этом, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих информацию в НБКИ, количество заявок на потребкредиты от их зарплатных клиентов выросло в июне на 21% по сравнению с мартовскими значениями. Это единственный показатель спроса на розничные кредиты, продемонстрировавший рост за три месяца в условиях продолжающихся ограничительных мероприятий в связи с распространением коронавируса, отмечается в исследовании.
Опрошенные «Известиями» эксперты связывают и увеличение запросов на заемные средства, и низкую долю одобрения со снижением доходов таких заемщиков, а также ужесточением политики банков по выдаче кредитов. Причем в отношении «зарплатников» кредитные организации лучше осведомлены об уменьшении поступлений на их счета.
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