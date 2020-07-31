Задержанные в Белоруссии граждане РФ дают показания - госсекретарь белорусского Совбеза

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задержанные в Белоруссии граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

"Дают показания", - сказал госсекретарь Совбеза.

Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.