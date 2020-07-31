Правоохранительные органы Белоруссии подозревают задержанных россиян в подготовке теракта
11:05 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело.
"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", - сказал он в четверг журналистам.
Госсекретарь Совбеза рассказал, что правоохранители в Белоруссии ведут поиски до 200 боевиков, которых не удалось задержать. "33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стоге сена", - сказал Равков.
В связи с этим до кандидатов в президенты Белоруссии доведена "определенная информация" об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".
Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".
Кандидаты в президенты Белоруссии прибыли в утром четверг Центризбирком, куда их неожиданно пригласили на встречу с главой ЦИК Лидией Ермошиной вечером в среду. В этой встрече принял участие госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
НОВОСТИ
- 22:45 30.07.2020
- Украина рассчитывает получить от ВОЗ вакцины от COVID-19 для пятой части населения страны
- 21:20 30.07.2020
- МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
- 20:50 30.07.2020
- Сенат США не поддерживает идею переноса даты президентских выборов
- 20:05 30.07.2020
- Источник, близкий к переговорам по Донбассу, прокомментировал письмо Козака
- 19:40 30.07.2020
- Азербайджан не будет вести переговоров с Нагорным Карабахом - президент Алиев
- 19:00 30.07.2020
- Ученые России и США будут сотрудничать в борьбе с коронавирусом
- 18:48 30.07.2020
- «Пятерочку» в ВАО закрыли после жалоб на несоблюдение масочного режима
- 18:35 30.07.2020
- Епископом Римско-католической церкви впервые был назначен россиянин
- 18:25 30.07.2020
- Посол Салливан: Это просто нелепо, что Рид был признан виновным и приговорен к девяти годам
- 18:17 30.07.2020
- Помпео назвал примерный срок вывода войск США из Афганистана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать