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Правоохранительные органы Белоруссии подозревают задержанных россиян в подготовке теракта

11:05 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков сообщил, что задержанные в Минске россияне подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело.

"Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта", - сказал он в четверг журналистам.

Госсекретарь Совбеза рассказал, что правоохранители в Белоруссии ведут поиски до 200 боевиков, которых не удалось задержать. "33 задержаны, еще до 200 находятся на территории Беларуси. По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стоге сена", - сказал Равков.

В связи с этим до кандидатов в президенты Белоруссии доведена "определенная информация" об усилении мер безопасности в период проведения избирательной кампании, отметил Равков. Он уточнил, что предвыборные мероприятия будут проводиться "с повышенными мерами безопасности".

Белорусское государственное агентство БелТА сообщило в среду со ссылкой на правоохранительные органы республики, что ночью на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина, являющихся представителями иностранной частной военной компании. Также упоминалось о якобы прибытии в Белоруссию более 200 человек "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Кандидаты в президенты Белоруссии прибыли в утром четверг Центризбирком, куда их неожиданно пригласили на встречу с главой ЦИК Лидией Ермошиной вечером в среду. В этой встрече принял участие госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

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