В Петербурге обнаружили расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Задержана женщина, предположительно, его сожительница", - сказал собеседник агентства.

Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. По данным источника, его смерть могла наступить несколько дней назад, а сожительница таким образом пыталась скрыть это. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл- рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.