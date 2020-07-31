В Петербурге обнаружили расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта
11:20 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, украинского рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Задержана женщина, предположительно, его сожительница", - сказал собеседник агентства.
Юшко является гражданином Украины, в РФ он находился без регистрации. По данным источника, его смерть могла наступить несколько дней назад, а сожительница таким образом пыталась скрыть это. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Энди Картрайт - украинский хип-хоп исполнитель, баттл- рэпер, резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle.
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