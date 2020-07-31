ФСБ задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в госизмене

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в спецслужбе.