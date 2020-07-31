Суд отказал правозащитному обществу «Мемориал» в обнародовании информации о сталинских прокурорах

12:05 Источник: Эхо Москвы

Тверской суд Москвы отказал правозащитному обществу «Мемориал» в обнародовании информации о сталинских прокурорах. Суд встал на сторону Генпрокуратуры, которая утверждает, что публикация сведений возможна только с согласия наследников. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский.

«Отказ в предоставлении информации прокуратура объясняет законом о персональных данных, который не имеет никакого отношения к архивной информации. А дела прокуроров сталинского времени, естественно, дела архивные», — отметил он.

Кроме того, Рачинский напомнил, что 18 статья закона «О реабилитации жертв политических репрессий» предписывает публикование информации о лицах, виновных в преступлениях против правосудия.

«А, как известно, сталинские прокуроры заочно приговаривали массы людей к расстрелам, отчетливо понимая, что это незаконная процедура, и совершенно не проверяя обоснованность обвинений. В 90% случаев в этих обвинениях не было ни слова правды. Поэтому, с нашей точки зрения, прокуратура нарушает закон «О реабилитации» и обосновывает свое решение совершенно несостоятельными ссылками», — подчеркнул он.

Рачинский добавил, что «Мемориал» будет настаивать на своей позиции и оспаривать решение Генпрокуратуры во всех возможных инстанциях.