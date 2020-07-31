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НОВОСТИ

В Кемерове обрушилась часть недавно установленного мемориала Победы

12:20 30.07.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Кемерове обрушилась часть мемориала Победы, установленного три дня назад. Очевидцы, которые разместили в сети видео повреждённой конструкции, предположили, что стеклянная стена дала трещину.

Как заявили в администрации Кемерова, подрядчик восстановит мемориальный комплекс за свой счёт, передаёт издание FlashSiberia.

Монумент «Свет Памяти» в честь победы в Великой Отечественной войне находится возле Кемеровского президентского кадетского училища — это композиция с историческими справками о вкладе Кузбасса в победу.  Говорит Москва

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