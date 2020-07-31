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Белоруссия запросила у посла РФ разъяснения относительно целей прибытия в страну задержанных россиян

13:00 30.07.2020 Источник: Интерфакс

Министерство иностранных дел Белоруссии запросило у посла России Дмитрия Мезенцева разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия в республику сотрудников ЧВК "Вагнер", сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства по итогам прошедшей в четверг встречи в МИД.

"До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании "Вагнера". У посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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