В Пакистане обвиняемый в богохульстве был застрелен в зале суда - СМИ
13:20 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель одного из религиозных меньшинств Пакистана Тахир Ахмед Насим, обвиняемый в богохульстве, был застрелен в зале суда города Пешавар на северо-западе Пакистана.
Как сообщает в четверг газета "Таймс оф Индиа", он получил шесть огнестрельных ранений и скончался на месте в среду. Охрана задержала его убийцу, который признался, что приказ расправиться с богохульником получил от "явившегося к нему во сне пророка Мухаммеда".
Суд обвинял Насима по трем статьям пакистанского закона о богохульстве за оскорбление чувств верующих, осквернение Корана и оскорбление пророка Мухаммеда. В случае признания судом вины подсудимого в этих преступлениях ему грозила смертная казнь.
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