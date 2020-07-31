В Пакистане обвиняемый в богохульстве был застрелен в зале суда - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель одного из религиозных меньшинств Пакистана Тахир Ахмед Насим, обвиняемый в богохульстве, был застрелен в зале суда города Пешавар на северо-западе Пакистана.

Как сообщает в четверг газета "Таймс оф Индиа", он получил шесть огнестрельных ранений и скончался на месте в среду. Охрана задержала его убийцу, который признался, что приказ расправиться с богохульником получил от "явившегося к нему во сне пророка Мухаммеда".

Суд обвинял Насима по трем статьям пакистанского закона о богохульстве за оскорбление чувств верующих, осквернение Корана и оскорбление пророка Мухаммеда. В случае признания судом вины подсудимого в этих преступлениях ему грозила смертная казнь.