Суд приговорил студента из США к 9 годам колонии за нападение на полицейского в Москве
13:32 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головинский суд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к 9 годам колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд признал виновным Рида по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии", - сказал собеседник агентства.
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