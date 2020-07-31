Суд приговорил студента из США к 9 годам колонии за нападение на полицейского в Москве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Головинский суд Москвы в четверг приговорил студента из США Тревора Рида к 9 годам колонии за применение к полицейскому насилия, опасного для его жизни. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Рида по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья") и назначил ему наказание в виде 9 лет колонии", - сказал собеседник агентства.