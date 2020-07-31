Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Белоруссии и выборами

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал спекуляциями выводы о связи задержания россиян в Минске и выборами президента Белоруссии.

"Эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают, поэтому все это спекуляции, к ним надо относиться с большими допусками", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать мнение экспертов о том, что Лукашенко специально выдвигает обвинения в адрес Москвы, чтобы получить поддержку избирателей.