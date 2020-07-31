Евросоюз продлил на год санкции против КНДР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на год ограничительные меры в отношении КНДР. Об этом сообщил в четверг Совет ЕС.

"Совет сегодня утвердил список физических и юридических лиц, подпадающих под автономные санкции ЕС против Корейской Народно-Демократической Республики. Существующие ограничительные меры (запрет на поездки и замораживание активов), введенные в отношении включенных в перечень физических и юридических лиц, будут продолжать применяться в течение одного года до следующего ежегодного обзора", - говорится в заявлении Совета.