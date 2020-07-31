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НОВОСТИ

В РФ упрощается порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

14:32 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Об этом заявил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство упростит условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг", - сказал глава кабмина. По его словам, с начала следующего года людям не нужно будет получать справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию.

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