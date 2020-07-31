Экс-президент Украины Кравчук согласился стать полпредом в Контактной группе - СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился стать главой киевской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил в видеообращении после визита в офис президента страны Владимира Зеленского.

"Я принял решение: если я смогу, а я хочу этого, хочу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я согласился", - отметил он. Видеообращение обнародовано в четверг в эфире телеканала "Украина-24".