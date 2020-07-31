15:12 Источник: Эхо Москвы

Американское космическое агентство NASA запускает новейший марсоход. Если все пойдет по плану, но приземлится на красной планете в середине февраля. Старт ракеты с марсходом на борту запланирован на конец этого часа. Ее запустят с мыса Канаверал. Ровер, который должен высадиться на Марсе, называется Perseverance («Настойчивость») — имя выбрали по результатам конкурса, проводившегося школах.

Около полугода продлится космическое путешествие марсохода до планеты, минимум на два года рассчитана исследовательская программа. На эксплуатацию Perseverance за это время потратят сотни миллионов долларов. А к этому моменту миссия уже обошлась NASA почти в 2,5 миллиарда долларов.

Оказавшись на поверхности Красной планеты, Perseverance будет искать свидетельства прошлой микроскопической жизни на дне древнего озера и собирать самые многообещающие образцы горных пород. Доставить их на Землю планируется примерно через 11 лет. И обойдется это еще в 7 миллиардов долларов.

Неделю назад свой первый маросоход запустил Китай. Если все пройдет по плану, Китай станет второй страной после США, сумевшей провести научную миссию на поверхности Марса. Эхо Москвы