0
0
165
НОВОСТИ

Отсрочку президентских выборов Трамп не рассматривал - Белый дом

18:30 02.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Он (президент Дональд Трамп - прим. ТАСС) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов", - сказал Медоуз. "Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - добавил он.

"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти просто "не готовы к тому, чтобы справиться с этим (обработкой поступивших таким образом бюллетеней - прим. ТАСС)".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 02.08.2020
Директор Парка Горького: Никакой массовой драки не было...
0
47
19:35 02.08.2020
В столичном Парке Горького экс-десантниками подрались с сотрудниками ОМОНа
0
97
18:20 02.08.2020
Китайским софтверным компаниям грозят "меры" со стороны администрации Трампа
0
185
17:08 02.08.2020
Президент Лукашенко собирается обратиться к народу 4 августа
0
292
16:20 02.08.2020
Госдеп США обвинил Китай в поддержке нелегального лова рыбы
0
307
15:00 02.08.2020
Помещать людей, прилетевших из-за границы, в обсерваторы в Подмосковье больше не будут
0
318
14:35 02.08.2020
Подмосковный мусорный полигон "Ядрово" должны закрыть в конце этого года
0
319
14:34 02.08.2020
Глава РПЦ: Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе.., помните, что там даже капли правды обычно не бывает
0
568
14:17 02.08.2020
Попова: У меня нет сомнений, что вакцина против COVID-19 будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна
0
374
12:35 02.08.2020
Кабмин РФ упраздняет более 30 неактуальных актов в сфере строительства и ЖКХ
0
477

Возврат к списку