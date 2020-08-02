Отсрочку президентских выборов Трамп не рассматривал - Белый дом
18:30 02.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки всеобщих выборов, они пройдут 3 ноября, как и было запланировано. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу Си-би-эс руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.
"Он (президент Дональд Трамп - прим. ТАСС) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов", - сказал Медоуз. "Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", - добавил он.
"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному - всеобщее голосование по почте. Это плохая идея для страны", - убежден представитель Белого дома. По его мнению, именно в случае проведения выборов в таком формате, против чего и выступает Трамп, произойдет задержка, поскольку власти просто "не готовы к тому, чтобы справиться с этим (обработкой поступивших таким образом бюллетеней - прим. ТАСС)".
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