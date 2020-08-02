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В столичном Парке Горького экс-десантниками подрались с сотрудниками ОМОНа

19:35 02.08.2020 Источник: Интерфакс

Четыре человека задержаны после конфликта между бывшими десантниками и сотрудниками правоохранительных органов во время празднования Дня ВДВ в московском парке Горького, сказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Четыре человека задержаны в результате драки бывших десантников с сотрудниками ОМОН в парке Горького. Один правоохранитель получил легкие травмы, ему оказана помощь на месте", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что инцидент произошел после того, как правоохранители попросили бывших десантников "вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ, мешая окружающим".

Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в результате конфликта пострадал сотрудник Росгвардии. "Предварительно, о массовой драке речи не идёт. Но конфликт действительно был, пострадал срочник Росгвардии, стоящий в оцеплении", - сказал собеседник агентства.

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