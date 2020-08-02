Директор Парка Горького: Никакой массовой драки не было...

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшой конфликт между посетителем и сотрудником полиции произошел в Парке Горького, который был быстро исчерпан, в результате никто не пострадал. Массовой драки десантников и правоохранителей не было, сообщил ТАСС в воскресенье директор парка Павел Трехлеб.

По его словам, гуляние в День Воздушно-десантных войск проходит в столичном парке спокойно.

"Никакой массовой драки в парке [не было] абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи (десантники - прим. ТАСС) попытались "присоединиться", но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены", - сказал Трехлеб, подчеркнув, что в результате произошедшего никто не пострадал.