Американский космический корабль Crew Dragon успешно вернулся с орбиты на Землю
22:00 02.08.2020 Источник: Интерфакс
Новейший американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенья после завершения тестового полета к Международной космической станции совершил успешную посадку на море, сообщило NASA.
После 19-часового автономного полета, последовавшего за расстыковкой с Международной космической станцией (МКС), в воскресенье спускаемая капсула корабля с астронавтами Дугласом Харли и Робертом Бенкеном после раскрытия всех парашютов приводнилась в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 мск) в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида).
В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.
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