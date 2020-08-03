США надеется заключить соглашение с РФ и КНР по новому договору СНВ-3 - СМИ

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты надеются на заключение соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем. Такое мнение помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил в статье для газеты "Вашингтон пост", опубликованной в воскресенье.

"В июне США начали переговоры с Россией по новому договору СНВ-3 (Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС). США с осторожным оптимизмом относятся к возможности достижения соглашения с Москвой и Китаем насчет норм контроля за вооружениями, целью которых является ограничение всего ядерного вооружения объективным образом", - написал О'Брайен.

Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.