Китай объявил желтый уровень из-за приближающегося тропического шторма "Хагупит"
08:30 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная метеорологическая служба Китая объявила в понедельник желтый уровень опасности из-за приближающегося к восточному побережью страны сильного тропического шторма "Хагупит". Согласно прогнозам, он должен достичь прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь в ночь с понедельника на вторник.
Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 380 километрах к юго-востоку от города Вэньчжоу и продолжает двигаться в северо-западном направлении со скоростью 20-25 километров в час, постепенно набирая силу. Скорость ветра в центральной его части достигает 28 метров в секунду. Сильные волны, ливни и штормовой ветер ожидаются не только в ряде прибрежных районов провинций Чжэцзян и Фуцзянь, но и в Шанхае, где также был объявлен желтый уровень опасности.
В текущем месяце, по прогнозам китайских метеорологов, в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформируются от четырех до шести тропических циклонов. Два или три из них могут ударить по побережью Китая. "Хагупит" стал четвертым по счету в этом сезоне.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.
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