В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".

Теперь клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.