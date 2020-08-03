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НОВОСТИ

В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки

09:05 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон "О национальной платежной системе".

Теперь клиент - физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

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