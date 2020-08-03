Предпринимательские доходы населения РФ упали до минимума за 20 лет

09:20 Источник: РБК

Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата. Это самое низкое квартальное значение показателя минимум с 2000 года. Еще в первом квартале текущего года на них приходилось 5,9% доходов россиян.

Предпринимательские доходы включают в себя вознаграждение за труд индивидуальных предпринимателей, доходы от сдачи в аренду жилья и другого имущества, авторские вознаграждения, бонусы директоров и т.д.

В целом реальные располагаемые доходы за апрель—июнь — период, на который пришелся основный удар пандемического кризиса, — снизились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года. РБК