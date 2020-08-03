Рошаль назвал пандемию covid-19 "репетицией биологической войны"

09:32 Источник: RNS

Ситуация, вызванная пандемией нового коронавируса, ощущается как «репетиция биологической войны» и своего рода проверкой российской системы здравоохранения на прочность, заявил в интервью Forbes президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Рошаль рассказал, что во многих странах система здравоохранения оказалась не готова к такому большому количеству пациентов. По его словам, «вирус не знает границ», а предсказать масштаб распространения эпидемии невозможно.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны. Я не говорю, что этот вирус был создан человеком: для подобных утверждений нет достаточных оснований, к тому же я не вирусолог. Но это проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны», — сказал Рошаль. RNS