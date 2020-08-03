Директору турбазы на Алтае предъявлено обвинение по делу о гибели семьи
10:00 03.08.2020 Источник: RNS
Следственный комитет России предъявил обвинение владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где погибла семья из четырех человек, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Как рассказали в СК, следствием было установлено, что семья из четырех человек, включая двух несовершеннолетних детей 16 и 10 лет, прибыли на турбазу из Барнаула 26 июля 2020 года, а через несколько дней их тела без внешних признаков насильственной смерти были обнаружены в номере гостиницы.
По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за отключения электроснабжения владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора в целях обеспечения работоспособности насосной станции и всей системы водоснабжения базы.
«Следователями СК совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен следственный эксперимент, по результатам которого установлено, что работа генератора в помещении бойлерной явилась причиной появления окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших. При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей явилось отравление окисью углерода», — рассказали в СК. RNS
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