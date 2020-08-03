Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15% - Мишустин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил про программу льготной ипотеки под 6,5 процентов. "Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано", - сообщил глава кабинета министров. По его словам, "такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке".