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Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15% - Мишустин

11:00 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15 процентов.

На совещании с вице-премьерами председатель правительства напомнил про программу льготной ипотеки под 6,5 процентов. "Теперь сделаем следующий шаг: снизим размер первоначального взноса с 20 до 15 процентов, соответствующее постановление подписано", - сообщил глава кабинета министров. По его словам, "такая же возможность появится у участников еще двух программ: льготной ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке".

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