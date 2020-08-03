Валерий Фадеев предложил ввести понятие "медианной" зарплаты для повышения оплаты труда учителей и врачей

11:32 Источник: Интерфакс

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев обратился в правительство и Госдуму с предложением ввести понятие "медианной" зарплаты для повышения оплаты труда учителей и врачей.

"Я уже отправил такое обращение председателю правительства РФ и председателю Госдумы РФ. Я давно этой темой занимаюсь, нужно менять существующую методику или дополнять ее новой. Показатель, которым оперируют органы власти, - средняя зарплата - исчисляется следующим образом: берется фонд зарплаты и делится на количество занятых", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в интервью в понедельник.

Он отметил, что это реальный показатель, люди действительно столько получают, если взять фонд зарплаты и поделить его на количество занятых - таким образом получается, что средняя зарплата в стране - 49 тысяч рублей.

Но при этом большинство людей получают примерно 26-27 тыс. рублей, сказал глава СПЧ.

По словам Фадеева, Росстат уже готовится к введению этого "медианного" показателя, но пока доводит методику его подсчета "до совершенства".

Он пояснил, что когда ставится задача повышения зарплат учителей и врачей, нужно опираться не на среднюю арифметическую, а именно на медианную зарплату: "И пусть эта цель по цифрам будет ниже, но она будет реалистичнее. И учитель, и врач тогда действительно начнут получать зарплату больше, чем средний человек в этом регионе, будут чувствовать себя комфортнее. Будет меньше манипуляций".

Фадеев отметил, что из-за манипуляций с подсчётом зарплат "доверие общества к власти от этого снижается", поэтому лучше "опираться на цифры, понятные людям, тогда доверие будет выше".