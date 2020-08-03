0
0
48
НОВОСТИ

В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом

11:05 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составил 0,6%.

Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 420. Согласно данным штаба, всего вылечились 653 593 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в РФ увеличилось за сутки на 79 против 70 днем ранее, всего умерли 14 207 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 03.08.2020
Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха - СМИ
0
0
11:00 03.08.2020
Первоначальный взнос по льготной ипотеке снижен до 15% - Мишустин
0
56
10:32 03.08.2020
Россия ведет переговоры о поставках отечественных аппаратов ИВЛ с шестнадцатью странами - Мантуров
0
114
10:20 03.08.2020
Трамп намерен добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева
0
136
10:05 03.08.2020
Истребители Израиля нанесли удар по целям в секторе Газа
0
159
10:00 03.08.2020
Директору турбазы на Алтае предъявлено обвинение по делу о гибели семьи
0
143
09:32 03.08.2020
Рошаль назвал пандемию covid-19 "репетицией биологической войны"
0
218
09:20 03.08.2020
Предпринимательские доходы населения РФ упали до минимума за 20 лет
0
209
09:05 03.08.2020
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
0
227
09:00 03.08.2020
ЛНА в послании Вашингтону призвала к международному контролю над границами Ливии - Al Arabiya
0
194

Возврат к списку