В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
11:05 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составил 0,6%.
Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 420. Согласно данным штаба, всего вылечились 653 593 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в РФ увеличилось за сутки на 79 против 70 днем ранее, всего умерли 14 207 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.
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