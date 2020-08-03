В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Согласно данным штаба, суточный рост составил 0,6%.

Число выписанных пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 3 420. Согласно данным штаба, всего вылечились 653 593 человека. Доля выздоровевших превышает 76% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в РФ увеличилось за сутки на 79 против 70 днем ранее, всего умерли 14 207 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,66% от всех заразившихся коронавирусом в России.