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НОВОСТИ

Выпускники 2020 года сдали ЕГЭ не хуже прошлогодних участников - Рособрнадзор

12:00 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники 2020 года сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) "как обычно", не хуже прошлогодних участников. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Сдали как обычно. Несмотря на цифры, которые вы видите, результат по каждому предмету не позволяет нам делать вывод, что сдали лучше выпускники текущего года, в целом, или хуже", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

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