Правительство распределило еще 100 млрд рублей между бюджетами ряда российских регионов

12:05 Источник: Интерфакс

Правительство РФ распределило второй транш финансовой поддержки между регионами, собственные доходы которых упали на фоне ограничений из-за коронавируса.

В пятницу Минфин, согласно распоряжению правительства, перечислил 100 млрд рублей 69 российским регионам, сообщило ведомство.

Получателями средств являются субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.