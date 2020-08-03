Правительство распределило еще 100 млрд рублей между бюджетами ряда российских регионов
12:05 03.08.2020 Источник: Интерфакс
Правительство РФ распределило второй транш финансовой поддержки между регионами, собственные доходы которых упали на фоне ограничений из-за коронавируса.
В пятницу Минфин, согласно распоряжению правительства, перечислил 100 млрд рублей 69 российским регионам, сообщило ведомство.
Получателями средств являются субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 июля 2020 года с учетом уже предоставленных в мае 100 млрд рублей были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста. Размер дотации определен с учетом необходимости финансирования первоочередных расходов региональных бюджетов.
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