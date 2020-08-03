Польский регулятор оштрафовал "Газпром" на $57 млн по "Северному потоку - 2"
12:32 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало "Газпром" на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте регулятора.
"Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (57 млн долларов) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2", - указано в сообщении.
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