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В пожаре на ТЭЦ-2 в Норильске погиб человек - МЧС

13:00 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожар на ТЭЦ-2 в Норильске стал причиной смерти одного человека. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Произошло загорание масла в электроцехе (проводились ремонтные работы) на территории ТЭЦ-2 на площади 5 кв. м. <….>. В результате пожара погиб один человек", - сообщил представитель ведомства.

Пожар ликвидирован. В тушении были задействованы 12 человек и четыре единицы техники. Как уточнили ТАСС в компании "Норникель" (собственник Норильско-Таймырской энергетической компании, в состав которой входит ТЭЦ-2), на электроснабжение жилых районов и производственных площадок происшествие не повлияло.

Норильская ТЭЦ-2 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), электрическая мощность станции составляет 440 МВт, тепловая мощность - 1049 Гкал/ ч. ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1969 году, расположена в районе Талнах города Норильска. Район находится на севере Красноярского края, на юге Таймырского полуострова, в 25 километрах к северо-востоку от центра Норильска. В этой части города работают крупнейшие в России подземные рудники (месторождения "Октябрьское" и "Талнахское"), обогатительная фабрика и ТЭЦ-2.

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