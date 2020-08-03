Уголовное наказание предложили ввести за блокировку пожарных выходов
14:32 03.08.2020
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время в отношении правонарушителей, которые самовольно устанавливают замки на двери пожарных выходов многоквартирных домов и блокируют доступ к эвакуационным лестницам, предусмотрена административная ответственность.
При этом, как заметил Курдесов, своими действиями данные лица создают реальную угрозу жизни и здоровью других граждан.
«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — сказано в тексте обращения.
По задумке Курдесова, первую часть указанной статьи уголовного кодекса нужно дополнить наказанием за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.
НОВОСТИ
- 16:00 03.08.2020
- "Киевский террорист" захвачен живым
- 15:32 03.08.2020
- Иммунитет к коронавирусу сформировался у испытывавших вакцину добровольцев - Минобороны РФ
- 15:12 03.08.2020
- У семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус
- 15:00 03.08.2020
- Бывший начальник московской полиции стал заместителем главы ФСИН
- 14:28 03.08.2020
- МКБ начал выдавать кредиты с доставкой на дом
- 14:12 03.08.2020
- Россия начала подготовку космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС - источник
- 14:00 03.08.2020
- Юлия Тимошенко назвала "трагическую ошибку" украинцев
- 13:32 03.08.2020
- Богатейшие страны массово скупают вакцину от коронавируса - Bloomberg
- 13:20 03.08.2020
- Немецкая газета сообщила о болезни почетного папы Бенедикта XVI
- 13:05 03.08.2020
- Базы МВД России с данными водителей не взламывались, в ведомстве ищут источник утечки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать