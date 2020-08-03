Уголовное наказание предложили ввести за блокировку пожарных выходов

14:32

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести уголовную ответственность за блокировку дверей, ведущих на пожарную лестницу. Копия письма на имя главы МВД России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время в отношении правонарушителей, которые самовольно устанавливают замки на двери пожарных выходов многоквартирных домов и блокируют доступ к эвакуационным лестницам, предусмотрена административная ответственность.

При этом, как заметил Курдесов, своими действиями данные лица создают реальную угрозу жизни и здоровью других граждан.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — сказано в тексте обращения.

По задумке Курдесова, первую часть указанной статьи уголовного кодекса нужно дополнить наказанием за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан.