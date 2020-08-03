У семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» выявлен коронавирус
15:12 03.08.2020 Источник: Эхо Москвы
Как сообщает прокуратура, коронавирус выявлен у семи членов экипажа пассажирского теплохода «Александр Суворов» в Нижнем Новгороде.
В надзорном ведомстве уточняют, что все пассажиры (среди них жители Нижегородской области и Татарстана) направлены домой на автобусах. Двое из семи членов команды судна госпитализированы. Остальные находятся в изоляции. Прокуратура проводит проверку по данному факту. Эхо Москвы
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