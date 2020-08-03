"Киевский террорист" захвачен живым
16:00 03.08.2020 Источник: Интерфакс
Гражданин Узбекистана, находившийся в здании бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева и утверждавший, что в рюкзаке у него взрывчатка, захвачен живым, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - написал Геращенко на своей странице в Facebook в понедельник.
В СБУ также заявили об успешно проведенной операции по захвату террориста.
Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашедший мужчина в возрасте до 35 лет заявил, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
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