СК подозревает фигурантов дела о торговле детьми в их продаже за границу на органы
17:00 03.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи проверяют фигурантов уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей на причастность к продаже новорожденных за границу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ходе следственных действий будет дана оценка действиям обвиняемых. Следствием устанавливается причастность и роль каждого из фигурантов в продаже детей от суррогатных матерей на органы за границу", - рассказал собеседник агентства. Детали расследования уголовного дела источник не привел в интересах следствия.
Басманный суд Москвы ранее арестовал семерых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, еще один заключен под домашний арест. Основной фигурант, Константин Свитнев, 14 июля объявлен в федеральный розыск. Как сообщал адвокат Трунов, он находится в Праге и готов приехать в Россию после возобновления международного авиасообщения.
Среди арестованных, кроме врачей-акушеров, гинекологов и урологов, есть переводчик и генеральный директор центра по суррогатному материнству. В зависимости от степени участия они обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление (ч. 3 ст. 127.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 127.1 УК РФ). Ранее сообщалось, что Следственный комитет России объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области.
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